العراق.. إقالة قائد عسكري كبير

أفادت العربية نت في نبأ عاجل اقالة اللواء جواد الدراجي قائد قوات حفظ النظام في العراق نتيجة لعدم تصدية لحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني ببغداد.

كانت مجموعات موالية للحشد الشعبي في العراق قد قامت بحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد ردًا على تصريحات القيادي الكردي هوشيار زيباري.

وخرج العشرات في بغداد متوجهين إلى مقرب الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط بغداد، منددين بتصريحات زيباري، فيما أقدم البعض على تحطيم أساس المقر وإضرام النار فيه.

من جانبه، اتهم الحزب الكردستاني حكومة بغداد بالإخفاق في حماية مقر الحزب من أنصار ميليشيات الحشد الشعبي.

كان القيادي بالحزب هوشيار زيبباري طالب في وقت سابق بتنظيف المنطقة الخضراء من فصائل الحشد، بعد تكرار التهديدات والهجمات للمقرات الدبلوماسية والسفارت، ما أثار غضب الحشد.

وطالب عدد من نواب البرلمان العراقي المؤيدين للحشد الشعبي الحزب الديمقراطي الكردستاني بالاعتذار.