الكويت تصدر قرارًا عاجلاً بشأن السفر إليها

أكد مصدر مسؤول في مطار الكويت الدولي أنه يحق للمواطنين وللمقيمين المحجورين منزليًا عقب عودتهم من الخارج، السفر مرة أخرى خلال مدة الحجر المقررة بـ 14 يومًا.

ووفق صحيفة القبس فقد أفاد أكد المصدر بأن سلطات المطار لا تمانع من سفر أي شخص يرغب بالسفر، خلال مدة الحجر المنزلي، طالما لم تظهر عليه أية بوادر إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المصدر أن قرار السلطات الصحية ينص على أن يوقع القادمون إلى البلاد تعهدًا بالحجر المنزلي أو المؤسسي لمدة 14 يوما، ولم ترد أية تعليمات عن منعهم من السفر مره أخرى خلال مدة الحجر، وبالتالي فإن المحجورين يحق لهم السفر مرة أخرى، لاسيما وأن المواطنين والمقيمين القادمين يشترط عليهم إحضار شهادة PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر أن الأجهزة العاملة في المطار حريصة على تطبيق الاشتراطات الصحية من خلال القيام بالفحص الحراري لكل من يدخل مباني المطار ولبس الكمامات والقفازات، مؤكدا أنه لا يُسمح بدخول المطار لمن تزيد درجة حرارته عن 37.5 درجة. وحول إمكانية دخول العمالة المنزلية إلى البلاد.

كما أكد المصدر أن الذين يملكون إقامة سارية منهم والقادمين من الدول الـ 34 المحظورة يحق لهم الدخول إلى البلاد ولكن بعد قضاء مدة 14 يوما في دولة غير ممنوعة.

وجدد المصدر التأكيد بأنه لا تغيير حتى الآن في قائمة الدول الممنوعة من دخول البلاد ولم تصل أي مستجدات من قبل السلطات الصحية حول ذلك.