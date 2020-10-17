فيروس كورونا يخترق مبنى سانتا مارتا مقر إقامة البابا فرنسيس فى الفاتيكان

أعلن مبنى الفاتيكان، اليوم السبت، أن شخصًا يعيش في نفس محل الإقامة الذي يعيش فيه البابا فرانسيس، أصيب بفيروس كورونا وخضع للحجر الصحي.

وقال المبنى في بيان، إن رجلًا لم يكشف عن اسمه أصيب بفيروس كورونا لكنه لم يعاني من أعراض غادر مبنى سانتا مارتا وخضع للحجر الصحي مع آخرين كانوا على اتصال مباشر به، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأشار البيان إلى أن شخصًا آخر يعيش في المبنى الذي يتكون من نحو 130 غرفة أصيب بفيروس كورونا عندما ضربت الجائحة إيطاليا في مارس الماضي.

ويخضع البابا فرانسيس، الذي أزال جزءًا من إحدى رئتيه أثناء مرضه عندما كان شابًا في موطنه بالأرجنتين، لفحص فيروس كورونا بانتظام.