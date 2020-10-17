فيروس كورونا يخترق مبنى سانتا مارتا مقر إقامة البابا فرنسيس فى الفاتيكان

أعلن مبنى الفاتيكان، اليوم السبت، أن شخصًا يعيش في نفس محل الإقامة الذي يعيش فيه البابا فرانسيس، أصيب بفيروس كورونا وخضع للحجر الصحي.
وقال المبنى في بيان، إن رجلًا لم يكشف عن اسمه أصيب بفيروس كورونا لكنه لم يعاني من أعراض غادر مبنى سانتا مارتا وخضع للحجر الصحي مع آخرين كانوا على اتصال مباشر به، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأشار البيان إلى أن شخصًا آخر يعيش في المبنى الذي يتكون من نحو 130 غرفة أصيب بفيروس كورونا عندما ضربت الجائحة إيطاليا في مارس الماضي.
ويخضع البابا فرانسيس، الذي أزال جزءًا من إحدى رئتيه أثناء مرضه عندما كان شابًا في موطنه بالأرجنتين، لفحص فيروس كورونا بانتظام.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أنها سجلت ارتفاعات لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في 80% من دول أوروبا.
وقالت ماريا فان كيرخوف، المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، "نرى ارتفاعا في عدد الإصابات بـكوفيد-19 في 80% من دول أوروبا وهناك 37 منطقة في 13 دولة نتابع فيها الأوضاع".
وتشهد الدول الأوروبية ارتفاعا قياسيا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خاصة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والتشيك.
يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم يوم الخميس وحده، وهو رقم قياسي وفقا لإحصاء أعدته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى تقارير قدمتها السلطات الصحية.
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