ترامب يتعهد بالرحيل عن أمريكا إذا خسر الانتخابات الرئاسية

سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من منافسه في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، قائلا إنه سيغادر البلاد في حال انهزامه أمام من وصفه بـ"أسوأ مرشح في تاريخ".

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، قال ترامب، أمام جمهوره خلال تجمع انتخابي في ولاية جورجيا، "بايدن أسوأ مرشح في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وتابع: "التنافس مع أسوأ مرشح في تاريخ السياسة الرئاسية يضعني تحت الضغط. هل تتصورون لو انهزمت؟ طوال كل حياتي – ماذا سأفعل؟ سأقول إنني انهزمت أمام أسوأ مرشح في تاريخ السياسة".

وأضاف الرئيس ساخرا "ربما يتعين علي مغادرة البلاد، لا أدري".

وأفادت مصادر لموقع "أكسيوس" بأن الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تستعد لهزيمته في السباق مع منافسه الديمقراطي، نائب الرئيس السابق، جو بايدن.

ونقل الموقع، في تقرير نشره اليوم الجمعة، أن "3 من كبار المستشارين لترامب تحدثوا مؤخرا مع مدير الحملة الانتخابية، بيل ستيبيين، وتركوه معتقدين أنه يعتبر أنهم سيخسرون".

وذكر التقرير، استنادا إلى مصادر خاصة، أن أعضاء الحملة الانتخابية بدأوا بتوجيه اتهامات إلى بعضهم بعضا بالمسئولية عن الهزيمة المرتقبة مما يزيد من المزاج السيئ الذي يؤججه الوابل اليومي من العناوين الإعلامية القاتمة".