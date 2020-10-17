العراق تسجل 3221 إصابة و56 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت عن تسجيل 56 حالة وفاة و3221 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد) خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكرت الصحة العراقية في بيان لها اليوم ان اجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان بلغ 423524 بينما ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد الى 10198.
وأشارت الوزارة العراقية في بيانها، إلى ان العاصمة بغداد نالت الحصة الاكبر من الاصابات ب 1387 اصابة، مشيرة الى انها سجلت كذلك 56 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس بينها خمس وفيات في بغداد والبقية موزعة في 13 محافظة أخرى.
فيما تماثل للشفاء 3329 مريضا من جميع المحافظات ال 18 ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد منذ البداية وحتي الان 357291 حالة.
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