أخبار اليمن : الإعدام لـ(5) مدانين بقتل الأغبري والحبس سنتين للمتهم السادس

الإعدام لـ(5) مدانين بقتل الأغبري والحبس سنتين للمتهم السادسقضت محكمة شرق الأمانة الابتدائية اليوم، بإعدام خمسة مدانين بقتل الشاب عبدالله الأغبري والحبس للمتهم السادس لمدة سنتين.

وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي أحمد شرف الدين بحضور وكيل النيابة القاضي حمود إسحاق وعضو النيابة حسان الطيب، بإدانة المتهمين عبدالله حسين ناصر السباعي، ووليد سعيد الصغير العامري، ومحمد عبدالواحد محمد الحميدي، ودليل شوعي محمد الجربة، ومنيف قائد عبدالله مغلس، بالتهم المنسوبة اليهم في البند الأول من قرار الاتهام, ومعاقبتهم بالإعدام قصاصا وذلك رمياً بالرصاص لقتلهم عمدا وعدوانا المجني عليه عبدالله قائد الأغبري.

كما قضى منطوق الحكم بإدانة عبدالله إسماعيل أحمد القدسي بالتهمة المنسوبة إليه في البند الثاني من قرار الاتهام ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين تبدأ من تاريخ القبض عليه.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد قضى الحكم بمصادرة المضبوطات المشار إليها في قرار الاتهام الخاص بهذه القضية وإلزام المدانين بالإعدام على دفع أغرام ومخاسير التقاضي لأولياء دم المجني عليه، مبلغ أربعمائة ألف ريال.