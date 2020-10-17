إصابة 3 أشخاص إثر وقوع انفجار بولاية فيرجينيا الأمريكية

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم السبت أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج من بينهم اثنين حالتهما خطيرة، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد أسباب وملابسات الانفجار إلا أن الشرطة تحقق فيه.

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