مسلحون يرتكبون مذبحة في حق مدنيين بالعراق

أكد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، اليوم السبت، أن ميليشيات مسلحة تنتمي إلى ما يدعى بـ "عصائب أهل الحق" قتلت 12 مدنيًا من بينهم 4 أطفال فجر اليوم.

وأوضح المركز إن الحادث وقع في قضاء بلد جنوب محافظة صلاح الدين العراقية، موضحًا أن الميليشيات المسلحة اختطفت مدنيين آخرين دون معرفة مصيرهم.

وعثرت شرطة محافظة صلاح الدين على 8 جثث لعراقيين اختطفوا مع 4 آخرين ظهر اليوم، فيما لا يزال مصير الأربعة مجهولًا.

وقال قائد شرطة محافظة صلاح الدين، اللواء قنديل الجبوري إن شرطة الطوارئ عثرت على ثماني جثث لمواطنين من أهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت من أصل 12 مدنيًا تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية، فيما لا يعرف حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين".

بدوره، تقدم محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، بـ"طلبٍ عاجل إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة (مصطفى الكاظمي) للتحقيق الفوري في جريمة الفرحاتية".

وأكد المحافظ "جهة مسلحة مجهولة الهوية قامت ظهر اليوم بخطف 12 شابًا من أهالي الفرحاتية واقتادتهم إلى جهة مجهولة وبعد ساعة واحدة فقط تم العثور على ثمانية منهم تم تصفيتهم رميًا بالرصاص أغلبها في منطقة الراس والصدر".