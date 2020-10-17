أرمينيا تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة أذربيجانية

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي الأرمنية أسقطت 3 طائرات مسيرة أذربيجانية في الأجواء الأرمنية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "اليوم من الساعة الرابعة والنصف وحتى الخامسة و45 دقيقة أسقطت كتائب الدفاع الجوي 3 طائرات مسيرة للعدو فوق الأجواء الأرمنية وتم تدمير طائرة مسيرة أخرى فوق سماء كاراباخ".

واندلعت معارك بين أرمينيا وأذربيجان في قره باج في 27 سبتمبر الماضي، واتهم الطرفان بعضهما تأجيج النزاع العسكري بينهم على جمهورية كاراباخ غير المعترف بها دوليًا.

وتساند تركيا دولة أذربيجان بالسلاح والمرتزقة في هذا الصراع بدلا من المحاولة للتوسط لإيجاد حل سياسي بعيد عن العنف بين البلدين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أكد أمس، أن التدخل التركي في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان بإقليم كاراباخ، ساهم في تأجيج الصراع بالمنطقة.

وقال بومبيو في مقابلة مع إذاعة "WSB Atlanta": "الآن لدينا الأتراك الذين تدخلوا ووفروا المصادر إلى أذربيجان وأدى ذلك إلى زيادة المخاطر وتأجيج الصراع الدائر في هذا النزاع التاريخي".

وأضاف: "حل هذا الصراع يجب أن يتم عن طريق المفاوضات والمناقشات السلمية وليس عن طريق النزاع المسلح وبالتأكيد ليس بتدخل أطراف دولية أخرى لوضع نيرانها على ما هو بمثابة بارود بالفعل".

وتابع: "نحن نأمل أن يستطيع الأرمن الدفاع عن أنفسهم ضد ما يفعله الأذربيجانيون وأن يتوصلوا إلى هدنة بشكل صحيح قبل ذلك كله وبعدها يجلسون على طاولة المفاوضات لحل هذا الأمر".