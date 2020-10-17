إيطاليا تسجل 11 ألف إصابة بكورونا.. وتتجه لفرض قيود جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك لأول مرة منذ بدء الجائحة.

وقالت الصحة الإيطالية، إنها سجلت 10,925 إصابة جديدة بالمرض خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 402,536 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 47 حالة وفاة إضافية بسبب المرض، ليرتفع عدد المتوفين إلى 36,474 شخصًا.

ولفتت الصحة الإيطالية إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا في البلاد بلغ 116,935 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء و249,127 شخصًا.

وفي هذه الظروف، أكد مكتب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أنه سيعلن غدا الأحد عن إجراءات جديدة تأتي في مسعى إلى الحد من انتشار العدوى في أراضي البلاد.

وقال رئيس منطقة ليجوريا الساحلية في شمال غربي إيطاليا، جوفاني توتي، إن حكومة روما تدرس تشديد القيود المفروضة على مستوى البلاد في محاولة لردع تفشي الوباء.

وأضاف توتي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا، اجتمع مع السلطات المحلية اليوم لمناقشة الخطوات الجديدة الممكن اتخاذها، مؤكدا أن الحكومة ستحث المدارس على التناوب بين الدروس عبر الإنترنت وحضور الطلبة فيها، كما ستطلب من الشركات الانتقال بقدر أكبر إلى نظام العمل عن بعد.

ولفت توتي في الوقت نفسه إلى أن المسؤولين لن يفرضوا في الوقت الحالي حظر التجوال الليلي والمزيد من القيود على الحانات والمطاعم.