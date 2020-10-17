عون يَطَّلع على مجريات أول اجتماعات التفاوض مع إسرائيل

دوت الخليج :- اطّلَع الرئيس اللبناني ميشال عون، على وقائع أولى جلسات مفاوضات ترسيم الحدود بين بلاده وإسرائيل، التي عقدت، صباح الأربعاء، في مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل"، في منطقة الناقورة، جنوبي لبنان.

وقال بيان للرئاسة اللبنانية، وصلت الاناضول نسخة منه، إن عون "التقى في مكتبه في قصر بعبدا شرق بيروت العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيس الوفد التقني (اللبناني) المكلّف بالتفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل".

وأضاف أن عون "اطلع من رئيس الوفد على وقائع الاجتماع الأول من المفاوضات غير المباشرة، الذي انعقد قبل ظهر اليوم في مقر القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) في الناقورة".

وأوضح البيان، أنه "تم عرض المواقف التي صدرت من الأطراف المشاركة في الاجتماع" من دون أن يذكر أي تفاصيل.

وأشار البيان، إلى أن "الاجتماع الثاني لمفاوضات ترسيم الحدود سيعقد أيضا في الناقورة يوم الاثنين 26 أكتوبر/ تشرين أول الجاري" وذلك بخلاف ما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية في وقت سابق اليوم بأن الاجتماع الثاني سيعقد في 28 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

وفي السياق، ذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن الوفد الإسرائيلي لمفاوضات اليوم "ترأسه مدير عام الوزارة أودي أديري".

وأضاف البيان، أن الجانبين " بحثا خلال اللقاء الافتتاحي الذي حضره الوسيطان الأمريكيان ديفيد شينكر، وجون دورشر، الإجراءات المتعلقة بمواصلة المباحثات بينهما، كما حددا جدول الأعمال للمباحثات القادمة".

وأشار البيان، إلى أن "عقد اللقاء القادم بين الجانبين سيكون خلال الأسابيع المقبلة" دون تحديد موعد لذلك.

وصباح الأربعاء، انطلقت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في مقر قوة الأمم المتحدة بمنطقة الناقورة في جنوب لبنان، بعد سنوات من وساطة أمريكية وبرعاية الأمم المتحدة ممثلة بمنسقها الخاص في لبنان يان كوبيتش.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربعا، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/ كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

ولا تشهد الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل نزاعات عسكرية على غرار الحدود البرية.

ويسيطر "حزب الله" على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل، وبين الحين والآخر تحدث توترات جراء ما تقول تل أبيب إنها محاولات من مقاتلي الحزب لاختراق الحدود.

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