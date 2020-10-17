إعادة انتخاب رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن لولاية ثانية

ومع فرز معظم الأصوات، فاز حزب العمال الليبرالى بزعامة أرديرن بنسبة 49 بالمئة من الأصوات مقابل 27 بالمئة لمنافسه الرئيسى، الحزب الوطنى المحافظ.
وفى خطاب النصر أمام مئات من الأنصار فى أوكلاند، قالت أرديرن إن حزبها حصل على المزيد من الدعم من النيوزيلنديين فى أى وقت خلال 50 عامًا على الأقل.
وأضافت: "لم تكن هذه انتخابات عادية، وليس وقتًا عاديًا.. لقد كانت مليئة بعدم اليقين والقلق، وقد شرعنا فى أن نكون ترياقًا لذلك".
وعدت أرديرن بعدم اعتبار أنصارها الجدد أمرًا مفروغًا منه وأن تحكم جميع النيوزيلنديين.
وقالت: "نحن نعيش فى عالم يتزايد فيه الاستقطاب، مكان فقد فيه الناس، أكثر فأكثر، القدرة على رؤية وجهات نظر بعضهم البعض.. أعتقد فى هذه الانتخابات، أظهر النيوزيلنديون أن هذا ليس من نحن".
يذكر أن أرديرن، البالغة من العمر 40 عاما، فازت بالمنصب الأعلى بعد انتخابات عام 2017 عندما شكل حزب العمال تحالفا مع حزبين آخرين، فى العام التالى، أصبحت ثانى زعيم عالمى ينجب أثناء وجودها فى المنصب.
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