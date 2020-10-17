”جمهورية قره باج”: القتال العنيف مستمر على طول خط التماس



أكدت جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا، أن "المعارك الشرسة لا تزال متواصلة على طول خط التماس مع أذربيجان"، رغم الهدنة الإنسانية المعلنة في المنطقة المتنازع عليها.

وصرح رئيس الجمهورية غير المعترف بها دوليا، أرايك هاروتيونيان، اليوم السبت على حسابه في "فيسبوك": كافة الأعمال القتالية الدفاعية الضارية تقريبا تواصلت اليوم، وتدور أعنف المعارك في المحور الجنوبي".

وتابع هاروتيونيان أن قوات الجمهورية المعلنة من جانب واحد تنفذ مهامها "بشكل رائع" وتلحق بالقوات الأذربيجانية "خسائر ملموسة في الأفراد والعتاد".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قواتها أعطبت خلال المعارك مع الجانب الأرمني منظومة صاروخية مضادة للجو من طراز "إس-125" ودمرت ثلاث منظومات صاروخية من طراز "تور".

ونشرت الوزارة فيديوهات جديدة قيل إنها توثق تدمير عربات عسكرية ومخازن وقود للقوات الأرمنية.