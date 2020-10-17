أكدت جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا، أن "المعارك الشرسة لا تزال متواصلة على طول خط التماس مع أذربيجان"، رغم الهدنة الإنسانية المعلنة في المنطقة المتنازع عليها.
وصرح رئيس الجمهورية غير المعترف بها دوليا، أرايك هاروتيونيان، اليوم السبت على حسابه في "فيسبوك": كافة الأعمال القتالية الدفاعية الضارية تقريبا تواصلت اليوم، وتدور أعنف المعارك في المحور الجنوبي".
وتابع هاروتيونيان أن قوات الجمهورية المعلنة من جانب واحد تنفذ مهامها "بشكل رائع" وتلحق بالقوات الأذربيجانية "خسائر ملموسة في الأفراد والعتاد".
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قواتها أعطبت خلال المعارك مع الجانب الأرمني منظومة صاروخية مضادة للجو من طراز "إس-125" ودمرت ثلاث منظومات صاروخية من طراز "تور".
ونشرت الوزارة فيديوهات جديدة قيل إنها توثق تدمير عربات عسكرية ومخازن وقود للقوات الأرمنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”جمهورية قره باج”: القتال العنيف مستمر على طول خط التماس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.