شاهد.. أذربيجان تعلن تدمير أقوى منظومة دفاع جوي تمتلكها أرمينيا

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إنها نجحت في تدمير منظومة إس-300 ووثقت تدمير المنظومة بمقطع فيديو تم التقاطه بواسطة طائرة مسيرة.

ولم تحدد الدفاع الأذربيجانية متى تمكنت تحديدًا من تدمير المنظومة وأين.

وكانت وزارة الدفاع الأرمنية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن قوات الدفاع الجوي الأرمنية أسقطت 3 طائرات مسيرة أذربيجانية في الأجواء الأرمنية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "اليوم من الساعة الرابعة والنصف وحتى الخامسة و45 دقيقة أسقطت كتائب الدفاع الجوي 3 طائرات مسيرة للعدو فوق الأجواء الأرمنية وتم تدمير طائرة مسيرة أخرى فوق سماء كاراباخ".

واندلعت معارك بين أرمينيا وأذربيجان في قره باج في 27 سبتمبر الماضي، واتهم الطرفان بعضهما تأجيج النزاع العسكري بينهم على جمهورية كاراباخ غير المعترف بها دوليًا.

وتساند تركيا دولة أذربيجان بالسلاح والمرتزقة في هذا الصراع بدلا من المحاولة للتوسط لإيجاد حل سياسي بعيد عن العنف بين البلدين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أكد أمس، أن التدخل التركي في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان بإقليم كاراباخ، ساهم في تأجيج الصراع بالمنطقة.