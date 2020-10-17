8 جثث.. قرار عاجل من رئيس البرلمان العراقي حول مذبحة تكريت

أصدر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مساء اليوم السبت، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في جريمة "قضاء بلد" وفق ماذكرته وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، مساء اليوم السبت، أن الحلبوسي أجرى اتصالا مع رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بشأن الجريمة التي تعرَّض لها مواطنون مدنيون عزل في محافظة صلاح الدين.

وافاد الحلبوسي إن ما حصل، اليوم، السبت، نذير شؤم ومحاولة لزعزعة الأمن، وانفلات واضح راح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء، مضيفا أن "هذه المشاهد كنَّا نعتقد أنها ولَّت مع سنوات الإرهاب الأسود".

ولفت إلى أن الجهات الأمنية ذات العلاقة تتحمل كامل المسؤولية عن حياة العراقيين، وحماية السلم الأهلي، والحيلولة دون انفراط عقد الأمن في البلد والذهاب إلى المجهول.

وأكد الحلبوسي والكاظمي خلال الاتصال على العمل الفوري وفتح تحقيق بملابسات الجريمة مع القوة الماسكة للمنطقة، وملاحقة الجناة وكشف نتائج التحقيق، وإنزال القصاص بمن يعبث بأمن البلاد وأرواح المواطنين ومن يسعى إلى الفوضى.

وكانت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، قد أعلنت العثور على ثمانِ جثث تعود لمواطنين من أهالي ناحية الفرحاتية، التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت، مركز محافظة صلاح الدين