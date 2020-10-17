كورونا في الأردن خلال اسبوع : 138 وفاة و 11436 اصابة

دوت الخليج :- اوضح التقرير الاسبوعي حول فيروس كورونا ان الاردن جل خلال اسبوع 138 حالة وفاة . واضاف التقرير الصادر عن رئاسة الوزراء ليلة الخميس الجمعة : انه تم تسجيل 11436 إصابة محلية و 54 غير محلية خلال اسبوع . واشار : انه تم تسجيل 788 حالة شفاء خلال اسبوع ايضاً .

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