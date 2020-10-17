المغرب يسجل 3763 إصابة و60 وفاة بفيروس كورونا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 60 حالة وفاة و3763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة المغربية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في المملكة ارتفع إلى 170,911 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2878 حالة وفاة، وفقًا لموقع "هسبريس" المغربي.

وأشارت الصحة المغربية إلى تسجيل 2392 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 141,381 شخصًا.

ونوهت الصحة المغربية إلى أن عدد التحاليل الطبية التي أجرتها للكشف عن فيروس كورونا منذ بدء الجائحة بلغ 2.846.577 فحصًا.

وأهابت الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.