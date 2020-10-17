يربط بين السعودية والبحرين.. إجراءات استثنائية للمرور عبر جسر الملك فهد

أكد ضابط الشؤون الإدارية بالإدارة العامة لأمن المنافذ بالبحرين الملازم أول راشد الدوسري، أنه تم اتخاذ الإجراءات الاستثنائية المناسبة لتسهيل عبور المسافرين عبر جسر الملك فهد الذي يربط بين البحرين والسعودية بما ينسجم مع الإجراءات الصحية المطلوبة، خاصة وأن العمل جاري لوضع دراسة شاملة لإعادة حركة السفن السياحية بالمنافذ البحرية.
وافاد بأنه تم مؤخرًا تنفيذ خطة لزيادة عدد المسافرين في مطار البحرين الدولي من 1000 إلى 2000 مسافر يوميًا، وذلك ضمن الخطة المعدة لعودة الحركة تدريجيًا.
وأوضح، خلال برنامج الأمن الإذاعي، الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة البحرين، أنه تم استحداث منطقة للفحص الطبي بمطار البحرين الدولي في صالة الاستقبال، والتي يتم فيها تسجيل بيانات المسافرين القادمين وفحصهم طبيًا.
كما أكد الدوسري، أن الإدارة مستمرة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن الإدارة قامت ومنذ بداية الجائحة بـ 108 مهمة لتسهيل إجراءات إجلاء المواطنين والمقيمين من الخارج والذي بلغ عددهم 10218 مسافرًا.
وذكر أنه تم تنفيذ 188 مهمة لتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى الموجودين في المملكة والذين بلغ عددهم 19757 مسافرًا، وكذلك تأمين عملية فحص 91029 مسافرًا قادمًا من الخارج.
وأشار إلى استمرار التواصل مع ووزارة الصحة والجهات ذات العلاقة العاملة بالمنافذ لوضع الخطط والإجراءات بما يتناسب مع مستجدات الفيروس العالمية.
ونوه الدوسري، إلى أنه يجب على المواطنين والمقيمين الراغبين بالسفر إلى الخارج عن طريق مطار البحرين الدولي التأكد من إجراءات وشروط الدول المراد السفر إليها.
وبالنسبة للتواجد في مبنى المطار فيقتصر الدخول على المسافرين والعاملين فقط، ويفضل الحضور قبل 3 ساعات من موعد الإقلاع لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، أما المسافرون القادمون إلى البحرين عن طريق المطار فيتعين عليهم إجراء المسحات الطبية في المنطقة المخصصة للطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة.
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