أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، ان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وقالت الوكالة إن الاتصال بحث التعاون بين المملكة وروسيا في مجال مكافحة فيروس كورونا، وتم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار اسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.
من جانبه، أكد قصر الكرملين الروسي، أن الطرفين تبادلا بشكل مفصل آراءهما حول تطبيق الاتفاقات المبرمة ضمن إطار "أوبك+".
وذكر الكرملين أن المكالمة تناولت التعاون بين الدولتين في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وفرص استخدام لقاح "سبوتنيك - 5" الروسي المضاد للوباء في السعودية.
وأشارت الكرملين إلى أن بوتين والأمير محمد اتفقا على مواصلةالاتصالات بينهما على مختلف المستويات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يستعرض مع ولي العهد السعودي فرص استخدام لقاح كورونا الروسي في المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.