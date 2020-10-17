بوتين يستعرض مع ولي العهد السعودي فرص استخدام لقاح كورونا الروسي في المملكة

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، ان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقالت الوكالة إن الاتصال بحث التعاون بين المملكة وروسيا في مجال مكافحة فيروس كورونا، وتم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار اسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.

من جانبه، أكد قصر الكرملين الروسي، أن الطرفين تبادلا بشكل مفصل آراءهما حول تطبيق الاتفاقات المبرمة ضمن إطار "أوبك+".

وذكر الكرملين أن المكالمة تناولت التعاون بين الدولتين في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وفرص استخدام لقاح "سبوتنيك - 5" الروسي المضاد للوباء في السعودية.

وأشارت الكرملين إلى أن بوتين والأمير محمد اتفقا على مواصلةالاتصالات بينهما على مختلف المستويات.