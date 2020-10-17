محمد بن سلمان وبوتن يبحثان التعاون في مكافحة "كورونا"

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا، يوم السبت، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحث التعاون المشترك بين السعودية وروسيا في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأكد الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، على مواصلة التنسيق بما يدعم استقرار اسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.

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