قادش المتواضع يصعق ريال مدريد

عانى ريال مدريد حامل اللقب من خسارة صادمة 1-صفر بملعبه أمام قادش الصاعد للأضواء، يوم السبت، في أول هزيمة له بالليغا الإسباني منذ سبعة أشهر.
وضع مهاجم هندوراس أنطوني لوزانو قادش في المقدمة في الدقيقة 16، بعد أن تسلل بين المدافعين سيرجيو راموس ورفائيل فاران، ليتسلم تمريرة ألفارو نغريدو بالرأس ليسدد من فوق الحارس تيبو كورتوا.
وأجرى زين الدين زيدان مدرب ريال أربعة تغييرات بين الشوطين في محاولة لتعديل الأوضاع، ودفع بلوكا يوفيتش في وقت متأخر وسجل المهاجم الصربي هدفا ألغي بداعي التسلل.
وأهدر فينيسيوس جونيور فرصة بالرأس وسدد كريم بنزيمة في العارضة لينجح قادش في تحقيق أول فوز على ريال مدريد في الدوري منذ1991.
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