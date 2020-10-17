الأمم المتحدة تدين استهداف بعثة حفظ السلام فى مالى ومقتل جندى مصرى

وتأتى تلك الحوادث بعد ثلاثة أيام على مقتل 12 من المدنيين وما لا يقل عن 11 جنديا من قوات الدفاع والأمن المالية فى هجمات فى وسط مالى.
وتقدم الأمين العام بعميق تعازيه إلى شعبى وحكومتى مصر ومالى، كما تقدم بخالص المواساة إلى العائلات الثكلى وتمنى شفاءً عاجلا للمصابين.
وحسبما جاء فى بيان للمتحدث باسم الأمين العام، نقله المركز الاعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة، أكد الأمين العام أن الهجمات التى تستهدف حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة قد ترقى لجرائم حرب بموجب القانون الدولى.
ودعا حكومة مالى إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتوقيف الجناة وتقديمهم إلى العدالة فورا.
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