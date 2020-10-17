ووفقا لما ذكرت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكترونى، فقد ارتفع بذلك إجمالى الإصابات المسجلة فى المملكة المتحدة منذ بدء تفشى وباء "كوفيد-19" إلى 705 آلاف و428 حالة، فيما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 43 ألفا و579 حالة، وفق إحصاءات وزارة الصحة.
بينما يقول مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد الوفيات بلغ 58 ألفا و500 حالة مسجلة، على أساس أن إحصاء الوزارة لم يسجل آلاف الضحايا ممن ماتوا فى منازلهم أو فى دور الرعاية خلال الأشهر الأولى من الأزمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.