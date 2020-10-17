بريطانيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ووفقا لما ذكرت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكترونى، فقد ارتفع بذلك إجمالى الإصابات المسجلة فى المملكة المتحدة منذ بدء تفشى وباء "كوفيد-19" إلى 705 آلاف و428 حالة، فيما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 43 ألفا و579 حالة، وفق إحصاءات وزارة الصحة.

بينما يقول مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد الوفيات بلغ 58 ألفا و500 حالة مسجلة، على أساس أن إحصاء الوزارة لم يسجل آلاف الضحايا ممن ماتوا فى منازلهم أو فى دور الرعاية خلال الأشهر الأولى من الأزمة.