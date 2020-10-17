لأول مرة .. إصابات كورونا فى العالم تتجاوز الـ 400 ألف فى يوم واحد

زادت حالات الإصابة بكورونا فى العالم بأكثر من 400 ألف للمرة الأولى فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، فى زيادة قياسية فى يوم واحد بينما تفرض أوروبا قيودا جديدة للحد من تفشى المرض.





وبحسب "روسيا اليوم"، باتت أوروبا، التى نجحت فى الحد من موجة الإصابات الأولى، بؤرة جديدة لفيروس كورونا فى الأسابيع الأخيرة وسجلت 140 ألف حالة فى المتوسط يوميا خلال الأيام السبعة الماضية.

وتسجل أوروبا كمنطقة حالات يومية أكثر من الهند والبرازيل والولايات المتحدة مجتمعة.

ومن بين كل 100 إصابة حول العالم، كانت هناك 34 إصابة من دول أوروبية، بحسب تحليل "رويترز".

وتسجل حاليا مليون إصابة جديدة كل 9 أيام تقريبا وقد سجلت ما يربو على 6.3 مليون حالة منذ بدء الجائحة.

وتمثل الدول الأوروبية الكبرى، المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا وهولندا وإسبانيا، حوالى نصف الحالات الجديدة فى أوروبا فى الأسبوع المنتهى فى 18 أكتوبر، وفقا لإحصاء "رويترز".

وسجلت فرنسا أعلى معدل إصابة فى سبعة أيام فى أوروبا إذ رصدت 19425 إصابة فى اليوم تليها المملكة المتحدة وروسيا وإسبانيا وهولندا من الدول الأوروبية الأكثر تضررا.

وتقوم بعض الدول الأوروبية بإغلاق المدارس وإلغاء العمليات الجراحية الاختيارية وبالاستعانة بطلاب الطب لمواجهة عودة تفشى الوباء.

وتمثل أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر تضررا بحوالى 27 بالمئة من إجمالى إصابات "كوفيد-19" تليها آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا.

وفى الولايات المتحدة، صاحبة أكبر عدد إجمالى للحالات والوفيات فى العالم، ترتفع الإصابات الجديدة إلى جانب زيادة أعداد المرضى فى المستشفيات منذ أوائل سبتمبر.