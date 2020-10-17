كورونا في الجزائر.. 205 إصابات جدية و5 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية ، اليوم السبت، عن تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.
وأفادت الصحة الجزائرية بأن اجمالي الاصابات بفيروس كورونا في البلاد منذ تفشى الجائحة وحتي الان قد ارتفع الى 54203 اصابات مؤكدة.
وحسب لجنة رصد ومتابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، قد سجلت 5 وفيات جديدة ليصبح الاجمالي 1846 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.
كما أحصت اللجنة 115 حالة تعافي من المرض ليرتفع عدد الحالات التي شفيت الى 37971 حالة شفاء.
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