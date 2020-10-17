كندا..9781 وفاة و197 ألف إصابة 

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا إلى 196 ألفا و928 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح يوم السبت بتوقيت تورنتو، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس بلغ 9781.
وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 166 ألفا و313 من المصابين حتى الآن.
وأعلنت كندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل 37 أسبوعا.
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