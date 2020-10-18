على خطى ريال مدريد.. برشلونة يغرق أمام خيتافي

تعرض برشلونة لأول خسارة له هذا الموسم في الدوري الإسباني، وسقط بهدف نظيف على ملعب خيتافي، السبت، في المرحلة الرابعة من المسابقة.
وسجل خايمي ماتا مهاجم خيتافي من ركلة جزاء، عندما سدد في عكس اتجاه الحارس نيتو في الدقيقة 56، بعد أن دهس لاعب الوسط فرانكي دي يونغ قدم دجيني داكونام.
وظهر برشلونة بشكل جيد في الشوط الأول وكان يمكنه التقدم، لكن تسديدة ليونيل ميسي ارتدت من القائم، كما أضاع أنطوان غريزمان فرصة أخطر قبل الاستراحة أمام المرمى دون تعرضه لضغط.
وجاءت هذه النتيجة عقب الخسارة الصادمة للبطل ريال مدريد صفر-1 بملعبه من قادش في وقت سابق، ليصبح برشلونة في المركز التاسع برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، وقبل أسبوع على مباراة الكلاسيكو ضد ضيفه الملكي.
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