مانشستر يونايتد يسحق نيوكاسل في الدقائق الأخيرة

سجل مانشستر يونايتد 3 أهداف في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ليسحق مستضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1، السبت، في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعانى فريق المدرب أولي غونار سولشاير من بداية كارثية، عندما اصطدمت كرة بالمدافع لوك شو لتستقر في شباك يونايتد في الدقيقة الثانية.

لكن القائد هاري مغواير أدرك التعادل ليونايتد، بعد ركلة ركنية في الدقيقة 23.

واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد تدخل على ماركوس راشفورد لكن فرنانديز أهدرها، ثم عوض اللاعب البرتغالي ذلك بهز الشباك في الدقيقة 86 بعد هجمة مرتدة رائعة اختتمها بتسديدة قوية في الزاوية العليا.

وانهار نيوكاسل في اللحظات الأخيرة، وهز آرون وان بيساكا الشباك بهدف هو الأول له مع الفريق في الوقت المحتسب بدل الضائع، ثم أكمل راشفورد الرباعية.

ويحتل يونايتد المركز 14 وله 6 نقاط من 4 لقاءات، متأخرا بنقطة واحدة عن نيوكاسل صاحب المركز 11 الذي لعب مباراة أكثر.