تنفيذ أول حكم إعدام بحق امرأة فى أمريكا منذ 7 عقود

وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" قالت الوزارة فى بيان، أمس الجمعة، إن ليزا مونتجومرى، المدانة بخنق امرأة حامل فى ولاية ميزورى عام 2004، ستُعدم بحقنة مميتة فى سجن "تير هوت" بولاية إنديانا.
ويقول مركز معلومات عقوبات الإعدام فى أمريكا إن آخر امرأة أعدمت بقرار محكمة اتحادية كانت بونى هيدى، التى وُضعت فى غرفة غاز بولاية ميزورى عام 1953.
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