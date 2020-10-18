بلغت 383 مليون دولار .. حملة بايدن تجمع تبرعات قياسية 

تمكنت حملة جو بايدن للانتخابات الرئاسية، من جمع أكبر مبلغ من التبرعات الشهرية وصل إلى 383 مليون دولار فى سبتمبر، وذلك بفضل سيل التبرعات بعد مناظرته الأولى مع الرئيس دونالد ترامب، بالمقابل حصلت حملة ترامب فى نفس الشهر على 248 مليون دولار.





وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، اليوم السبت، يتقدم بايدن على ترامب فى استطلاعات الرأى الوطنية قبل الانتخابات المرتقبة فى الثالث من نوفمبر. وقالت جين أومالى ديلون مديرة حملة بايدن، إن مبلغ 383 مليون دولار يمثل رقما قياسيا ويتضمن 203 ملايين دولار من متبرعين على الإنترنت. وفى رصيد الحملة الآن 432 مليون دولار للانفاق سعيا لإيصال بايدن إلى مقعد الرئاسة، كما قالت. وكشفت حملة ترامب مساء الخميس عن جمعها 248 مليون دولار.

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