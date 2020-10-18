أرمينيا: قذائف مدفعية من أذربيجان تخرق الهدنة الإنسانية

اتهمت أرمينيا أذربيجان بخرق الهدنة الإنسانية في منطقة ناغورني كراباخ المتنازع عليها، عبر إطلاق قذائف مدفعية وصواريخ، الأحد.

وقالت شوشان ستيبانيان المتحدثة باسم وزارة دفاع أرمينيا على "تويتر"، إن "العدو أطلق قذائف مدفعية في الاتجاه الشمالي من الساعة 00.04 إلى 02.45 (20.04 إلى 22.45 بتوقيت غرينتش)، وأطلق صواريخ في الاتجاه الجنوبي من الساعة 02.20 إلى 02.45". ولم يصدر رد فعل فوري عن أذربيجان.

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