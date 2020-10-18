طائرات مسيرة .. بريطانيا تعتزم تطبيق إجراء جديد لمنع انتشار كورونا

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قالت الحكومة البريطانية مساء يوم السبت، إن المشروع الذى أطلق عليه "أبيان" حصل على موافقة من سلطات الطيران البريطانية.

وأكد العاملون بالمشروع أن استخدام الطائرات المسيرة يقلل الوقت والتكاليف ومخاطر نقل العدوى فى حال مقارنته بخدمات النقل المعتادة.

وتأسست هذه الخدمة على يد العاملين بهيئة الصحة الوطنية كجزء من برنامج مشروع تمويل تشجيعى.

وأكد العاملون بالمشروع أن استخدام الطائرات المسيرة يقلل الوقت والتكاليف ومخاطر نقل العدوى فى حال مقارنته بخدمات النقل المعتادة.

ويمكن لكل طائرة مسيرة أن تنقل حوالى 2 كغ من المستلزمات ويمكنها الوصول إلى مناطق تبعد عن مكان انطلاقها ما يناهز 100 كم فى حال تطبيق نظام القيادة الهجين فيها، ويمكن لها أن تطير على ارتفاع 90 مترا فوق الأرض حتى فى ظل الأحوال الجوية السيئة.