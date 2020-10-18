ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قالت الحكومة البريطانية مساء يوم السبت، إن المشروع الذى أطلق عليه "أبيان" حصل على موافقة من سلطات الطيران البريطانية.
وأكد العاملون بالمشروع أن استخدام الطائرات المسيرة يقلل الوقت والتكاليف ومخاطر نقل العدوى فى حال مقارنته بخدمات النقل المعتادة.
وتأسست هذه الخدمة على يد العاملين بهيئة الصحة الوطنية كجزء من برنامج مشروع تمويل تشجيعى.
وأكد العاملون بالمشروع أن استخدام الطائرات المسيرة يقلل الوقت والتكاليف ومخاطر نقل العدوى فى حال مقارنته بخدمات النقل المعتادة.
ويمكن لكل طائرة مسيرة أن تنقل حوالى 2 كغ من المستلزمات ويمكنها الوصول إلى مناطق تبعد عن مكان انطلاقها ما يناهز 100 كم فى حال تطبيق نظام القيادة الهجين فيها، ويمكن لها أن تطير على ارتفاع 90 مترا فوق الأرض حتى فى ظل الأحوال الجوية السيئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طائرات مسيرة .. بريطانيا تعتزم تطبيق إجراء جديد لمنع انتشار كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.