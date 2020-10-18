ترامب يهاجم سيناتور جمهورى انتقد تعامله مع فيروس كورونا

وقال ترامب عبر "تويتر"، اليوم السبت، إن ساس هو الأقل تأثيرا من بين 53 عضوا جمهوريا فى مجلس الشيوخ.

ووصف ترامب السيناتور بـ"بن الصغير"، مضيفا: "هو يشكل عبئا على الحزب الجمهورى ويمثل إحراجا لولاية نبراسكا العظيمة، بخلاف ذلك، هو مجرد رجل رائع".

وانتقد ساس ترامب أثناء اجتماع مع ناخبين فى الولاية، يوم الأربعاء الماضى، وتساءل عما إذا كان الرئيس سيدفع البلاد فى النهاية لتبنى الأفكار اليسارية.

وبحسب نسخة من نص ما ذكر أثناء الاجتماع الافتراضى، قال ساس إن ترامب "يتودد للحكام المستبدين.. ويغازل المتعصبين البيض"، وأضاف أن أسلوب الرئيس كقائد فى التعامل مع جائحة فيروس كورونا لم يكن "معقولا أو مسؤولا أو صحيحا".

واعتبر أن أسلوب تعامل ترامب مع جائحة فيروس كورونا والزعماء المستبدين قد يتسببان فى "حمام دم للجمهوريين فى مجلس الشيوخ" فى انتخابات 3 نوفمبر.