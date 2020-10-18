"المنحوس" يتلقى بطاقة حمراء في أول ظهور بقميص يوفنتوس

في مباراته الأولى بقميص يوفنتوس، تلقى لاعب بطل الدوري الإيطالي الجديد فيدريكو كييزا بطاقة حمراء، فيما ألغى حكم الفيديو المساعد هدفا لفريقه الذي اكتفى بالتعادل 1-1 مع مستضيفه كروتوني الوافد الجديد، السبت.

وحصل كييزا، الذي انضم إلى يوفنتوس قادما من فيورنتينا هذا الموسم، على طرد مباشر، بعد تدخل عنيف على لوكا تشيجاريني بعد مرور ساعة من اللعب، قبل إلغاء هدف سجله ألفارو موراتا بعد توقف استمر 3 دقائق، بسبب تسلله بكعب القدم.

وغاب عن يوفنتوس كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا، فيما أصبح حارسه الثاني جانلويجي بوفون أول لاعب يشارك في 650 مباراة بالدوري الإيطالي.

ويملك يوفنتوس، الساعي لتحقيق العاشر على التوالي في الدوري، 8 نقاط من 4 مباريات، بينما حصد كروتوني أول نقطة له هذا الموسم.

وبدأ كروتوني المباراة جيدا، ووضعه سيميون نوانكو (سيمي) في المقدمة بعد 12 دقيقة من ركلة جزاء عقب مخالفة من ليوناردو بونوتشي ضد أركاديوش ريتسا.

وصنع كييزا هدف التعادل الذي سجله يوفنتوس بعد 9 دقائق، عندما تلقى تمريرة بين المدافعين من ديان كولوسيفسكي قبل أن يمرر إلى موراتا ليسجل من مدى قريب.

واختبر بيدرو بيريرا حارس يوفنتوس بوفون مجددا قبل نهاية الشوط الأول، بينما حرم أليكس كورداتس حارس كروتوني مانولو بورتانوفا من التسجيل في الجهة الأخرى.

وبدأت متاعب يوفنتوس في المباراة بطرد كييزا، عندما تدخل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما بعنف على تشيجاريني وتلقى بطاقة حمراء مباشرة، وسط اعتراضات زملائه.

وسدد موراتا بعد ذلك في القائم برأسه، قبل إلغاء ما اعتقد أنه هدف الفوز.

وشق خوان كوادرادو طريقه وسط المدافعين، وحول موراتا تسديدته الضعيفة إلى الشباك، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف ليسعد حوالي ألف مشجع تم السماح بحضورهم في الملعب.

وأضاف الحكم 7 دقائق وقتا بدل ضائع، لكن كروتوني بدا سعيدا بالتعادل.