عكس الموجة الأولى.. السويد تستعد لإغلاق البلاد بسبب كورونا

كشف خبراء عن نية حكومة السويدية إغلاق البلاد، للسيطرة على الارتفاع في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الفترة الحالية.

وتعد هذه الخطوة نهجًا جديدًا في تعامل السويد مع الفيروس، بعد أن أبقت البلاد الحانات والمطاعم مفتوحة بينما أغلقت بقية العالم في مارس الماضي.

وتتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا تدريجيًا منذ بداية سبتمبر ، محطمًا آمال السويد في الحصانة من الفيروس، وفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ومن المقرر أن تسمح القواعد الجديدة، المتوقع دخولها حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل، للسلطات الصحية الإقليمية بمطالبة المواطنين بتجنب الأماكن العامة مثل مراكز التسوق والمتاحف والمكتبات وحمامات السباحة والحفلات الموسيقية والصالات الرياضية.

يأتي ذلك في الوقت الذي وضعت فيه العديد من الدول الأوروبية تدابير وقيودًا جديدة موضع التنفيذ في محاولة لكبح الموجة الثانية من فيروس كورونا المنتشر بسرعة في جميع أنحاء القارة، مع ارتفاع حالات الإصابة.