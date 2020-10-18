المكسيك تسجل 5447 إصابة جديدة بـ كورونا و355 حالة وفاة

أعلنت الصحة المكسيكية، اليوم الأحد، تسجيل 5447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و355 حالة وفاة.

وبهذا تكون المكسيك قد سجلت حتى الان 847 ألف إصابة بكورونا وارتفاع الوفيات إلى 86 ألفا و059 بسبب الفيروس، منذ ظهوره في البلاد.

ومن ناحية أخرى، أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في البيان الختامي لمجموعة تواصل الشباب 20 (Y20)، التي انعقدت افتراضيًَّا من 15 إلى 17 أكتوبر: "بناء على ما اتفقنا عليه كقادة لمجموعة العشرين خلال قمة القادة الاستثنائية فإن جهودنا متمركزة حول إيجاد لقاح لجائحة كورونا ومكافحة تبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف أن المحافظة على الإنسان وحياته وكرامته من أهم أولوياتنا كقادة لدول مجموعة العشرين، حيث أولينا اهتماما استثنائيا لمناقشة السياسات المتعلقة بالشباب وتعليمهم وعملهم فأنتم طاقة المستقبل الحقيقية، وسيكون تركيز مجموعة العشرين في الفترة القادمة على ناحيتين رئيسية، وهي حماية الأرواح واستعادة النمو لتجاوز الجائحة".

وتابع أنه تظل معالجة التحديات التي تواجه الشباب وحماية وظائفهم، خاصة في ظل الظروف الحالية في طليعة أولويات عمل مجموعة العشرين وفي قمة اهتماماتها".