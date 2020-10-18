بحالة واحدة.. كورونا يعود إلى نيوزيلندا بعد أيام "صفرية"

رصدت نيوزيلندا حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، الأحد، ليعاود الفيروس الظهور بعد أيام عدة خلت فيها البلاد من أي حالات عدوى جديدة.

وقال المدير التنفيذي بوزارة الصحة أشلي بلومفيلد خلال مؤتمر صحفي، إن السلطات رصدت الحالة المصابة بالفيروس مبكرا، مما يقلل مخاطر انتشار المرض.

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