فرنسا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بكورونا

وقالت وزارة الصحة الفرنسية، فى بيان، أمس السبت "تسجيل أكثر من 32000 حالة إصابة بفيروس فى يوم واحد ليصل إجمالى عدد المصابين إلى 867197".

وأضافت أنه "تم تسجيل 90 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالى عدد المتوفين إلى 33392".

هذا وأعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء عن قرار السلطات فرض حظر التجوال فى تسع مناطق بينها العاصمة باريس من أجل الحد من انتشار "كوفيد-19" بعد أن أصبحت المستشفيات تعانى وضعا صعبا نتيجة ارتفاع أعداد المصابين.