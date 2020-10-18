الصين تسجل 13 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، جميعهم من الخارج.

وقالت اللجنة إن المستشفيات الصينية شهدت خروج بعض الحالات المصابة، عقب تمام شفائهم من فيروس كورونا، فيما لم تسجل اي وفيات أو إصابات محلية بالفيروس.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عالميا بأكثر من 400 ألف في يوم واحد، للمرة الأولى، وهي زيادة قياسية في يوم واحد حيث تفرض معظم أوروبا قيودًا جديدة للحد من تفشي المرض.

وبرزت أوروبا، التي نجحت في الحد من الموجة الأولى من الإصابات، كمركز بؤرة جديد لفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، حيث تبلغ عن 140 ألف حالة في المتوسط ​​يوميًا خلال الأسبوع الماضي.

ووفقا لوكالة رويترز كان من بين كل 100 إصابة تم الإبلاغ عنها حول العالم ، كانت 34 من دول أوروبية، وتسجل القارة حاليًا عن مليون إصابة جديدة كل تسعة أيام تقريبًا وقد أبلغت عن أكثر من 6.3 مليون حالة منذ بدء الوباء.