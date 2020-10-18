لعبة تتحول إلى كارثة.. والجاني بعمر 3 سنوات

قتلت طفلة أميركية تبلغ من العمر 3 سنوات والدها بإطلاق رصاصة قاتلة على رأسه، لكن بكل تأكيد لم يكن الأمر متعمدا.
وذكرت شبكة "فوكس" الأميركية، الأحد، أن الحادثة وقعت في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، الأربعاء الماضي.
وأضافت أن الطفلة كانت تجلس في المقعد الخلفي لسيارة والدها، وهناك كانت تلهو بسلاح ناري وفجأة انطلق العيار الناري صوب الوالد، الذي وجدته الشرطة مضرجا بدمائه على مقعد القيادة.
وقالت شرطة الولاية إنها ألقت القبض على رجل كان في السيارة حينها، ووجهت إليه تهمتي القتل الخطأ وحيازة سلاح ناري غير شرعي.
وحسب تقرير إعلامية محلية، فإن الأب المقتول، جيروم سميث، وامرأة أخرى كانت معه في السيارة، اصطحبا معهما رجل من أجل إيصاله إلى منزل، وجلس الرجل في المقعد الخلفي إلى جانب الطفلة.
وما كان من هذا الرجل إلا أن أعطى مسدسه للطفلة من أجل أن تلهو به، ليتحول الأمر إلى كارثة.
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