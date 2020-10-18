ترامب يعلن عن مفاجأة في حالة هزيمته بانتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عزمه مغادرة الولايات المتحدة، في حالة خسارة الانتخابات الرئاسية المقبلة أمام منافسه جو بايدن.
وقال ترامب في تجمع انتخابي بولاية جورجيا الامريكية إنه سيشعر بالضغط الكبير من خسارته أمام أسوأ مرشح لانتخابات في تاريخ الولايات المتحدة، على حد تعبيره، مشيرا إلى إمكانية مغادرة البلاد.
ووصف الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، نظيره في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، بالمجرم والفاسد.
وكتب ترامب في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "جو بايدن هو التجسيد الحي للطبقة السياسية الفاسدة التي أثرت نفسها بينما استنزفت الحياة الاقتصادية والروح من بلادنا".
وأضاف: "على مدار الـ 47 عامًا الماضية، نقل جو بايدن وظائفك، وأغلق مصانعك، وألقى بفتح حدودك، ودمر مدننا".
وتابع: "بينما يضحون بالدم والكنوز الأمريكية في حروب خارجية لا تنتهي. جو بايدن سياسي فاسد - وعائلة بايدن هي مؤسسة إجرامية".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حشد انتخابي له اليوم الأحد بولاية مشيجان إن الاتفاق النووي الإيراني كارثي وأن إدارته انسحبت منه لأن طهران ربحت بسببه أموالًا طائلة دون تقديم مقابل.
وأضاف: "أنفقنا 2.5 تريليون دولار لتحديث قواتنا المسلحة ولدينا أفضل المعدات العسكرية في العالم".
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