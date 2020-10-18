إصابات كورونا في أمريكا تتخطى 8 ملايين.. والوفيات تقترب من 70 ألفا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 8 ملايين و69 ألفا و856 حالة.

وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 218 ألفا و812 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.