أذربيجان تتهم الجيش الأرمينى بخرق وقف إطلاق النار فى ناجورنى قره باغ

وكانت أرمينيا وأذربيجان، قد أعلنتا مساء أمس السبت، توصلهما إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من منتصف الليل.
وذكرت وزارة الخارجية الأرمنية، فى بيان: "اتفقت جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان على هدنة إنسانية اعتبارا من الساعة 00:00 من يوم 18 أكتوبر بالتوقيت المحلى".
كما أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانا مماثلا أكدت فيه التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية اعتبارا من الليل.
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