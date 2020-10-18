أمريكا تتخطى 8 ملايين إصابة كورونا

ووفقا لأحدث إحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز، جاء ارتفاع الوفيات والإصابات بعد تسجيل 59 ألفاً و740 حالة إصابة جديدة و701 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم تعد نيويورك هى الولاية الأكثر تسجيلا للإصابات بين الولايات الأمريكية، إلا أنها ما زالت الأكثر تسجيلاً للوفيات بإجمالى 33 ألفاً و347 حالة، ما يزيد عن حصيلة وفيات كل من فرنسا وإسبانيا وبيرو.

وتأتي خلف نيويورك من حيث عدد الوفيات كل من تكساس وكاليفورنيا ونيوجيرسى وفلوريدا على الترتيب.

أما من حيث الإصابات، فتأتى كاليفورنيا فى الصدارة بـ873 ألفاً و324 حالة، تليها تكساس ثم فلوريدا وأخيرا نيويورك غى المرتبة رابعة.