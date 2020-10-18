فرنسا تفرض حظر التجول فى باريس وعدد من المدن ليلا

ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، دخل القرار الجديد حيز التنفيذ مع منتصف الليلة الماضية، ويسرى لعدة أسابيع بين التاسعة مساء حتى السادسة صباحًا.
ولن تسمح السلطات الفرنسية للمواطنين بالوقوف أمام أبواب مساكنهم إلا لسبب وجيه، حيث عادت حالة الطوارئ الصحية إلى التطبيق أمس السبت، إذ يمكن للحكومة فرض قيود معينة عبر قرارات تنفيذية.
تواجه فرنسا ارتفاعًا كبيرا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا منذ عدة أسابيع، حيث سجلت البلاد أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يعد ذروة جديدة لأرقام الإصابات الجديدة بالعدوى.
وبلغت أعداد الوفيات جراء الإصابة بكورونا فى فرنسا أكثر من 33 ألف شخص، ما يثير قلقا كبيرًا بشأن الإثقال على وحدات العناية المركزة فى مستشفيات المدن الكبرى مثل باريس، حيث يشغل العديد من مرضى كورونا أسرة هذه المستشفيات.
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