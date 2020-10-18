الصين تسجل 13 إصابة جديدة جميعها من الخارج بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي للصين سجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 17 أكتوبر، وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.
وقالت اللجنة إن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.
وذكرت اللجنة أيضا أنه جرى تسجيل 34 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقارنة مع 11 حالة في اليوم السابق.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي في الصين حتى الآن 85672 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.
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