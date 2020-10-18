فقدان 22 جنديا خلال انهيار أرضي في فيتنام

فقد 22 جنديا على الأقل خلال انهيار أرضي بإقليم كوانغ تراي في وسط فيتنام، في ظل أسوأ فيضانات خلال عدة سنوات بالبلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
وذكرت الحكومة الفيتنامية في بيان على موقعها الالكتروني، اليوم الأحد، أن الانهيار الأرضي ضرب ثكنات في وحدة تابعة للمنطقة العسكرية الرابعة بالجيش، وذلك بعد أيام من مقتل 13 معظمهم جنود، في انهيار أرضي آخر بإقليم ثوا ثين هيو.
وتسببت أمطار غزيرة منذ مطلع أكتوبر الجاري بفيضانات وانهيارات طينية، أودت بحياة 64 شخصا على الأقل، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
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