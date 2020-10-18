وفد إسرائيلي إلى البحرين لتأسيس العلاقات رسميا بين البلدين

توفد إسرائيل مندوبين إلى البحرين اليوم الأحد في مهمة لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الناشئة وتوسيع التعاون بمنطقة الخليج.

ويرافق الوفد الذي يرأسه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الذي قال مكتبه إن المهمة تهدف إلى "تعاون اقتصادي موسع" بين إسرائيل والبحرين والإمارات.

وقال مسؤول منخرط في الزيارة إن إسرائيل والبحرين ستوقعان على بيان ينقل مستوى العلاقات من إعلان النوايا الذي شهده حفل البيت الأبيض يوم 15 سبتمبر إلى تأسيس العلاقات رسميا.

ويسافر المندوبون إلى المنامة في رحلة تابعة لشركة العال الأسرائيلية تحمل رقم 973 وذلك في إشارة إلى كود الاتصال الدولي بالبحرين. وستعبر الطائرة المجال الجوي السعودي.

وتبعت الحكومة البحرينية الإمارات باتفاقها الشهر الماضي على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك في قرار وجه صدمة للفلسطينيين الذين يطالبون بإعلان دولتهم قبل أي تقارب إقليمي كهذا.

ويمنح هذا التطور الكبير، الذي أشرف عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفعة للسياسة الخارجية الأمريكية قبل انتخابات الشهر المقبل التي يسعى فيها ترامب للفوز بولاية ثانية. ويرى حلفاء واشنطن الاتفاق فرصة لتوحيد الصفوف في وجه إيران بدرجة أكثر علانية.