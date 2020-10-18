مصرع 10 أشخاص جراء تحطم حافلة وسقوطها في واد عميق بباكستان

لقى ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم، جراء حادث تحطم حافلة وسقوطها في واد عميق على طريق جيلجيت بالقرب من منطقة "تونجوس" شمال باكستان.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم /الأحد/ - أن الحافلة كانت تقل 15 راكبا عندما وقع الحادث وهي في طريقها من مدينة "روالبندي" إلى مدينة "سكاردو"، مشيرة إلى أنها سقطت في واد عميق بسبب حدوث إنهيار أرضي في المنطقة.

وأضافت القناة الباكستانية، أن عمليات الإنقاذ مازالت جارية ويتم في الوقت الحالي إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم.