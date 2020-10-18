4 تخصصات فقط.. الكويت تضع شروطا لـ تعيين المعلمين غير الكويتيين

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن ديوان الخدمة المدنية اشترط على وزارة التربية عدم تعيين أي معلم غير كويتي إلا بموافقته.

ووفقا لـ "الأنباء"، أوضحت المصادر: "اشترطنا على وزارة التربية عدم إصدار أي قرار بتعيين معلمين غير كويتيين إلا بعد إحالة ملف كل معلم للديوان لمراجعته والتأكد من توافر الشروط التي وضعها الديوان للموافقة على التعيين".

وردا على سؤال حول شروط تعيين غير الكويتيين معلمين، قالت المصادر: "أهم شرط هو ضرورة أـن تكون وظيفته المدونة في سمة الدخول معلما، حتى وإن كان يحمل شهادة جامعية متخصصة، لا نوافق على تعيينه إذا استطاع القدوم الى الكويت بسمة دخول لوظيفة أخرى".

وعن سبب ايقاف التعيينات لوظائف معلمين، ردت المصادر قائلة: "لا صحة لذلك لكن تم تحديد 4 تخصصات يمنح حاملوها موافقة على التعيين خلال العام الدراسي الحالي وهي: الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، واللغة العربية، بشرط توافر الشروط الأخرى من السن وسنوات الخبرة والتقدير وحسب ترتيب الفئات المعتمدة من مجلس الوزراء.